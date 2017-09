VN gaat strijd aan tegen seksueel misbruik eigen personeel

Update Nieuw monster 'Maria' zwelt aan tot zwaarste categorie

2:21 Orkaan Maria is de laatste uren steeds sterker geworden en is nu een orkaan van de vijfde categorie. Dat is de zwaarste klasse met windsnelheden tot 260 kilometer per uur. Maria heeft het niet langer gemunt op de Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied, maar stevent recht op Puerto Rico af.