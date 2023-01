Vluchten van Deurne naar Spanje met tussenstop in Zaventem: ‘Pure kafka op luchthaven Antwerpen’

TUI Belgium-woordvoerder Piet Demeyere wijst op een samenloop van omstandigheden. “Is de startbaan in Antwerpen nat, dan moeten we een bepaalde gewichtscheck doen, voor de veiligheid. Meestal is het gewicht in Antwerpen in orde zodat de startbaan het aankan, maar bijvoorbeeld bij een volle vlucht met ook bagage moet het startgewicht omlaag. Dat kan niet door passagiers weg te sturen. Dus dan tanken we minder brandstof in Antwerpen om toch veilig te kunnen opstijgen en tanken we vol in Brussel om tot in Spanje te geraken."