Vluchten uit Ischgl voor corona: en nu de rechtszaak

In Wenen begon vandaag een rechtszaak over compensatie voor wintersporters die in maart 2020 getroffen werden door de coronapandemie in het gebied rond het Oostenrijkse skioord Ischgl. Ook honderden Nederlanders waren erbij. ,,Het was een war zone .’’

Ischgl en omgeving waren wereldnieuws in maart 2020 toen het nog mysterieuze coronavirus oprukte en skiërs uit de hele wereld letterlijk moesten vluchten.

Zo ook zakenman Jorrit Weerman (48) uit Limburg. ,,Het werd van het ene op het andere moment omgeroepen op de pistes: binnen anderhalf uur vertrekken, anders zouden we opgesloten zitten”, herinnert Weerman zich. ,,Ik had juist chateaubriand met dure wijn besteld, nog net afgerekend, maar nooit genuttigd. Gelukkig kunnen we goed skiën en op de piste hadden we al contact met het hotel. Bij de verhuurbedrijven werd gesméten met ski’s, iedereen wilde zo snel mogelijk weg: een war zone was het. Wij vreesden dat heel Oostenrijk op slot ging, dus zijn we met de taxi naar München gereden om van daar terug te vliegen.”

Weerman ontsnapte aan quarantaine, maar niet aan corona. ,,Drie dagen was ik thuis, toen kwamen de eerste ziekteverschijnselen. Twee weken lang kreeg ik steeds minder zuurstof, dus is de ambulance gebeld. Ik dacht dat ik doodging, had mijn gezin al gedag gezegd. Ik kon niks meer.”

Epicentrum

In die weken was corona nog een mysterie. In Nederland bijvoorbeeld was Brabant al op slot, maar ging de City-Pier-City-loop in Den Haag met tienduizenden deelnemers nog gewoon door. Maar daar in Ischgl en omgeving, had veel eerder ingegrepen moeten worden, weet Weerman. ,,Ischgl was het epicentrum. Maar toen wij naar Oostenrijk vertrokken, stond het gebied nog op groen. Wij zijn fanatieke skiërs, wij volgden gewoon de overheid.”

De eerste coronabesmetting werd op 7 maart vastgesteld bij een barman van een café. Het duurde enkele dagen voordat de eerste coronamaatregelen werden ingevoerd. 13 maart ging heel Ischgl halsoverkop in quarantaine. Een commissie concludeerde later in een vernietigend rapport dat de autoriteiten eerder en beter hadden moeten ingrijpen. Duizenden mensen raakten in die dagen besmet.

Schadevergoedingen

De 72-jarige Duitser Hannes Schöpf overleed enkele weken na de chaos aan corona. Zijn weduwe en zoon eisten daarom 100.000 euro schadevergoeding van de Oostenrijkse autoriteiten. Die werd in eerste instantie door een rechtbank afgewezen. Maar het gerechtshof in Wenen vernietigde in juli dat besluit waardoor de zaak opnieuw moet. En dat begon dus vandaag.

Niet alleen voor de nabestaanden van Hannes Schöpf maar - in de praktijk - voor zo’n vijfhonderd gedupeerden die door corona ziek werden. Volgens berekeningen zou bijvoorbeeld Jorrit Weerman op zo’n 5000 euro schadevergoeding kunnen rekenen, rekent Peter Kolba van de Vereniging voor Consumentenbescherming snel uit. ,,De Oostenrijkse staat moet volgens onze berekeningen zo'n 10 miljoen aan schadevergoedingen betalen. Dat verdienen ze in het hoogseizoen in Ischgl in een week”, aldus Kolba, enigszins cynisch.

Daar is het Jorrit Weerman overigens niet om te doen. ,,Ik heb me bij deze zaak aangesloten in de hoop dat zoiets als dit nooit meer zal gebeuren. Dat uiteindelijk de wet verandert of zo: bij een pandemie, alles gelijk dicht, klaar.”

