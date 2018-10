'Vluchtelingencrisis op Curaçao is onacceptabel'

Curaçao wordt momenteel overspoeld door vluchtelingen uit Venezuela, maar op het eiland is een totaal gebrek aan hulp. ,,De situatie is zorgelijk en onacceptabel."

Dat zegt Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling. ,,Het is schandalig dat Nederland Curaçao nauwelijks steunt. Mensenrechten worden hier geschonden."

Ceelen is onderweg naar Colombia voor de vluchtelingencrisis, maar besloot dit weekeinde een tussenstop te maken op het eiland om de situatie te bekijken. ,,De situatie is grimmig. Er is geen asielprocedure. Mensen die hier vanuit Venezuela arriveren, worden niet geregistreerd. Daarom is het gissen om hoeveel vluchtelingen het gaat."

Volgens ruwe schattingen van de overheid zijn er momenteel ruim 15.000 Venezolanen op Curaçao, dat is ongeveer 10 procent van de totale bevolking. ,,Deze mensen zijn hier illegaal, ze worden uitgebuit, soms ook seksueel, en kunnen noodzakelijke hulp niet betalen."

Volgens Ceelen moet Nederland Curaçao, dat nog altijd deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden, veel meer hulp bieden. ,,Nederland zou zich om te beginnen moeten houden aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en fatsoenlijke opvang moeten regelen voor mensen die hulp nodig hebben."

Doordat er nauwelijks een registratieprocedure is, valt volgens Ceelen niet te inventariseren welke hulp er nodig is. ,,We kunnen niets doen want we weten niet wat de noden zijn", aldus Ceelen. ,,Daarom kan er geen verantwoorde hulp geleverd worden, terwijl die hard nodig is."

Schandalig



Curaçao waakt er volgens haar doelbewust voor dat de opvang goed geregeld is. ,,Het land is bang voor een aanzuigende werking, dus dat er nog meer vluchtelingen komen. De eilanden hebben te maken met een krimpende economie, hoge werkloosheid en armoede. En daar komt dan met deze toestroom nog een heel pakket aan problemen bij." Daarom is het volgens de directeur niet te verkroppen en zelfs schandalig dat Nederland nauwelijks steun biedt.