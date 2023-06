Vluchteling die kinderen neerstak weigert iets te zeggen en verzet zich tegen bewakers

Hij verwondde zes mensen ernstig onder wie vier kleine kinderen, inclusief een Nederlands kind van 22 maanden oud. Dat werd donderdag snel naar een ziekenhuis in Genève gevlogen. Twee kinderen en een volwassene raakten levensgevaarlijk gewond, maar de toestand van alle gewonden is nu stabiel. Het Openbaar Ministerie in Annecy komt naar eigen zeggen zaterdag met meer informatie over de zaak.

De aanvaller is al circa tien jaar geleden in Zweden als vluchteling gekend en is met een Zweedse getrouwd geweest. Hij heeft geen Zweedse nationaliteit verworven. Hij is gescheiden en heeft vorig jaar geprobeerd ook in Frankrijk een vluchtelingenstatus te bemachtigen, maar dat werd volgens Franse media begin deze maand afgewezen. De man was voor de aanval twee maanden lang vaak gezien in het park aan het Meer van Annecy in het centrum van de gelijknamige stad.