Vliegveld Bali vandaag weer open

De luchthaven op het Indonesische eiland is al twee dagen dicht omdat de vulkaan Guang veel as uitspuwt. Duizenden toeristen zijn gestrand. Naar verwachting gaat de luchthaven om 08.00 uur Nederlandse tijd weer open.



KLM zegt op Twitter dat het strenge veiligheidsregels rondom vulkaanuitbarstingen hanteert ,,en acht het niet veilig om in het donker op Denpasar te landen en te vertrekken''. Zodra de luchthaven van Denpasar weer geopend is, worden gestrande KLM-passagiers met bestemming Denpasar/Singapore zoveel mogelijk om geboekt op KLM partnermaatschappijen. ,,Maar alleen op vluchten die in daglicht opstijgen en landen.''