Vliegtuig van playboys en dictators gaat weer ‘naar huis’

Volledig scherm Het privévliegtuig van Khadaffi stond jarenlang in Perpignan geparkeerd. © Hollandse Hoogte / AFP Als je Perpignan in Zuid-Frankrijk uitreed, kon je ‘m niet missen. Naast weilanden, op een verlaten strook van het lokale vliegveld, stond bijna tien jaar lang een 60 meter lange A340 geparkeerd. Keek je goed, dan zag je kogelgaten en inslagen van raketten zitten. De A340 was namelijk ooit het privétoestel van de Libische leider Khadaffi. Rebellen veroverden het vliegtuig tijdens de opstand in Libië in 2011 – wat de schade verklaart.



Het werd in 2012 voor reparaties naar Frankrijk gevlogen. Maar hoe doe je dat met een kapotgeschoten vliegtuig? Nou zo: de Airbus kon alleen nog op extreem lage hoogte over de Middellandse Zee vliegen, omdat er geen cabinedruk meer was door de vele kogelgaten. En er werd gevlogen met een uitgeklapt landingsgestel: de wielen konden niet meer worden ingeklapt.



Na tien jaar stilstaan in Perpignan ging de Airbus vorige maand onverwacht de lucht weer in, zagen vliegtuigspotters. Het bleek een proefvlucht richting Lyon. Er was flink aan gesleuteld, er waren wat kwasten overheen gegaan en de gaten bleken gedicht.

Tumultueuze geschiedenis

Deze maand steeg het vliegtuig definitief op. Het staat nu voor een tussenstop op een vliegveld in Turkije. Daar vandaan zal het voor het eerst weer echt terugkeren naar Libië. Daarmee komt een einde aan een tumultueuze geschiedenis.



De Airbus A340 werd in de jaren 90 gekocht door de steenrijke broer van de Sultan van Brunei. Die telde daar volgens de vakpers 250 miljoen dollar voor neer. Maar daarvoor werd het vliegtuig wel geheel naar zijn persoonlijke smaak ingericht. Wat die smaak was, laat zich raden. De broer had een reputatie als ‘foute playboy’. Zijn privéjacht noemde hij ‘Tits’ en de twee bevoorradingsschepen noemde hij ‘Nipple 1’ en ‘Nipple 2’.



De sultan van Brunei verdacht zijn broer kort daarna van fraude en het vliegtuig moest snel worden verkocht. De Saoedische prins Al Waleed rook een ‘koopje’. Hij meldde zich en mocht de Airbus voor ‘slechts’ 95 miljoen dollar meenemen. Al Waleed betaalde 15 miljoen in cash, schreef Corporate Jet Investor.



De prins was een zakenman. Hij schreef een brief aan Khadaffi, die als een van de weinige staatshoofden in de regio nog geen privéjet had. ,,Hij is te koop voor 135 miljoen dollar, en dat is inclusief alle extra’s en aanpassingen die we hebben laten doen’’, aldus de Saoedische prins.

Naar verluidt beschikte de Airbus over een jacuzzi, een bioscoop en een ‘master-bedroom’ behangen met spiegels. CNN noemde het ‘een vliegend paleis’.

Opstand

Volledig scherm Een Libische rebel in de Airbus. © Hollandse Hoogte / AFP Het werd een deal: de Libische dictator kreeg in 2006 zijn eigen vliegtuig. Hij doopte het de ‘5A ONE’ en ging er onder meer Abdel Basset al-Megrahi mee ophalen toen die werd vrijgelaten: een van de terroristen achter de Lockerbie-aanslag.



In 2011 brak er in Libië een opstand uit. Khadaffi werd doodgeschoten. Rebellen veroverden de internationale luchthaven van Tripoli. En daar stond het gehavende privétoestel. De opstandelingen gingen naar binnen en zagen, zoals te zien is op archiefbeelden van Sky, leren zilverkleurige bankstellen, tv- en muziekinstallaties, een tweepersoonsbed, luxe toiletten en een chique badkamer. ,,Wie had gedacht dat ik ooit nog eens in het bed van Khadaffi zou liggen!’’ zei een van de rebellen die, gewapend met een AK47, de pers rondleidde in het vliegtuig, volgens een reconstructie van de krant Libération.



De opstandelingen werden de nieuwe machthebbers van Libië. Ze stuurden het toestel in 2012 ter reparatie naar Perpignan. Maar het gereedschap kwam niet tevoorschijn. Een bedrijf uit Koeweit spande namelijk procedures aan tegen het nieuwe Libische bewind en eiste geld. De rechter gaf de onderneming in 2013 gelijk.

Libisch staatsbezit

De Koeweiti's stuurden meteen deurwaarders naar Perpignan om beslag te leggen op de 5A ONE. Er verscheen zelfs een plan om het toestel te veilen: de vraagprijs zou 62 miljoen euro zijn. Maar een tweede rechter stelde het bedrijf in 2015 in het ongelijk: het vliegtuig was en bleef Libisch staatsbezit.

Dus konden de werklui eindelijk echt aan de slag. Volgens de gespecialiseerde site Africa Intelligence is er in Perpignan voor 14 miljoen euro versleuteld aan het toestel.

,,We moeten nog wat kleine reparaties doen maar de Airbus is weer in goede staat’’, liet het onderhoudsbedrijf EACS vorige maand weten. De playboy-attributen lijken er inmiddels uitgehaald. ,,Het is zeker geen ‘vliegend paleis’. Er zit bijvoorbeeld helemaal geen jacuzzi in.’’

Tot op heden is onbekend hoe en door wie de opgekalefaterde Airbus in Libië zal worden gebruikt. Het toestel is inmiddels 25 jaar oud en vreet brandstof. De Parijse advocaat van het tijdelijke regime in Tripoli, was niet bereikbaar voor commentaar.

