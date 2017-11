Vliegtuig omgeleid om wifihotspot 'bom aan boord'

'Dagen VS-minister Tillerson zijn geteld'

17:24 De dagen van Rex Tillerson als minister van Buitenlandse Zaken van de VS lijken geteld. Volgens The New York Times heeft het Witte Huis een plan klaarliggen om hem 'binnen enkele weken' te laten vervangen door Mike Pompeo, op dit moment chef van de inlichtingendienst CIA.