Vliegtuig met 22 inzittenden waarschijnlijk neergestort in Nepal

Volgens de nieuwssite Routine of Nepal Banda hebben autoriteiten bevestigd dat het toestel is neergestort in de bergen in het district Mustang, niet ver van de eindbestemming van de vlucht. Helikopters met reddingswerkers zijn naar het gebied gestuurd waar het vliegtuig verdween. Maar volgens een regeringswoordvoerder is het weer momenteel zo slecht dat er vrijwel geen zicht is in het gebied.