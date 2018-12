Vliegtuig crasht op woonwijk São Paulo: twee doden, twaalf gewonden

Opnieuw minister weg om brexit

0:45 De Britse conservatieve minister voor Universiteiten en Wetenschap Sam Gyimah stapt op uit protest tegen het brexitakkoord dat premier Theresa May heeft gesloten met de EU. Hij is het zevende kabinetslid dat uit onvrede over het akkoord zijn post opgeeft. Gyimah kondigde zijn vertrek vrijdag aan in de krant The Daily Telegraph.