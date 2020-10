Vliegtuig Amerikaanse marine stort neer in woonwijk

Broer en zus gearres­teerd na vondst 21 kalasjnik­ovs en 150.000 euro, duo runde in 2014 speedlab in Tilburg

20 oktober WEELDE/TILBURG - De Belgische politie heeft twee Nederlandeers aangehouden in verband met de vondst van 21 kalasjnikovs, drugs en een flink geldbedrag in een garagebox in Weelde (gemeente Ravels). Het gaat om een broer en zus die in 2014 in Tilburg een speedlab runden.