Vliegen was nog nooit zó veilig als in 2017

We zijn er nog niet, maar voorlopig ziet het er naar uit dat 2017 het veiligste vliegjaar tot nu toe gaat worden. Het laatste grote ongeluk met een commerciële vlucht is inmiddels 398 dagen geleden.

Dat blijkt uit onderzoek van The Aviation Safety Network, dat het aantal incidenten in de luchtvaart onderzoekt en bijhoudt. In 2017 vonden er over de hele wereld in totaal negen fatale ongelukken met vliegtuigen plaats. Hierbij vielen 32 slachtoffers onder passagiers en crew en 35 slachtoffers op de grond. In 2016 werden er 16 ongelukken geregistreerd in de commerciële luchtvaart. Daarbij kwamen 303 mensen om het leven.

Het ASN registreert alleen incidenten met commerciële passagiersvliegtuigen. Ongelukken met sportvliegtuigjes, vrachttoestellen en militaire vliegtuigen worden niet meegerekend. Het vliegtuigongeluk in Myanmar, in juni dit jaar, is daarom niet in de berekeningen meegenomen. Het vliegtuig stortte begin juni door slecht weer neer in de Andaman Zee. Alle 122 inzitten kwamen om het leven.

Kans van 1 op 9.2 miljoen

Volgens berekeningen van the Aviation Safety Network (ASN) worden er zo'n 36,800,000 vluchten per jaar uitgevoerd. Dat aantal zal de komende jaren alleen maar stijgen. De kans op een vlucht met fatale afloop is volgens het ASN een kans van één op 9.200.000. Een zeer veilige manier van vervoer dus.

Het lage aantal incidenten in de luchtvaart is volgens de Nederlander Harro Ranter, directeur van ASN, geen verrassing, zo meldt hij op de website. ,,Sinds 1997 zien we een constante daling in het aantal incidenten, mede dankzij vernieuwde technieken en scherpe, internationaal gehandhaafde veiligheidsregels."

Watervliegtuig

Het aantal dodelijke slachtoffers zou de laatste dag van 2017 nog wel eens bijgesteld kunnen worden. In Australië stortte rond het middaguur, plaatselijke tijd, een watervliegtuig met zes mensen aan boord in een rivier. De reddingsdiensten zijn met man en macht aan het zoeken naar overlevenden. Vermoed wordt dat het toestel is gezonken.