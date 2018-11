Vlammenzee Californië zo wild, dat brandweer geen heil ziet in blussen

Dieven maken 10.000 flessen champagne buit, maar komen er niet ver mee

22:49 Een lading champagne van 10.000 flessen bestemd voor het Champagneweekend in België is vandaag onderweg gestolen. De lading ter waarde van zo'n 150.000 euro was plots spoorloos, maar werd in de loop van de dag onderschept in Duitsland. De dieven bleken op weg naar Roemenië.