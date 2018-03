Vlaamse stiefvader bezorgt baby hersenbloeding tijdens eigen trouwfeest

Het had de mooiste dag van hun leven moeten worden voor de Vlaamse Andy N. en zijn vriendin. Ze gaven elkaar zaterdag het jawoord. Maar N. mag zijn wittebroodsweken achter de tralies doorbrengen. Tijdens het bruidsfeest 'sloegen zijn stoppen door' en mishandelde hij de baby van zijn kersverse echtgenote zwaar. ,,Het was een intiem feest voor vrienden en familie", aldus een bron. ,, Toen de gasten naar huis gingen, liep het mis. De baby kwam op de grond terecht en raakte gewond aan het hoofd. Naast vochtophoping hield de baby er ook een hersenbloeding aan over."

Het koppel heeft elkaar pas een jaar geleden leren kennen. De vriendin van N. was op dat moment al zwanger van een andere man. ,,Maar dat vond Andy niet erg. Hij vertelde tegen iedereen dat hij stiefvader zou worden. Hij was er trots op'', klinkt het in zijn omgeving.

Scheiding

Andy N. is geen onbekende voor de politie. Hij staat er bekend om zijn drugsproblematiek en agressief gedrag. Buurtbewoners in de straat waar Andy N. tot voor kort (bij zijn moeder) woonde, zagen er regelmatig de politie opdraven. ,,Andy zorgt al jaren voor problemen'', klinkt het in de straat. ,,Wat er nu gebeurd is, is zeer erg voor dat kindje. Maar we zijn eigenlijk niet verbaasd. De politie is in het verleden al vaak tot bij Andy moeten gaan. Hij heeft een drugsverleden, en dat ging altijd al gepaard met agressie." Buurtbewoners zouden regelmatig de politie hebben moeten bellen, wanneer Andy het huis weer eens aan het 'verbouwen' was. Hij zou daarbij ook geweld tegen zijn moeder niet geschuwd hebben.