Vlaamse Danté (10) valt van acht meter hoog uit skilift

Vader Bram Darras (39) zat dinsdag nog aan de ontbijttafel in het Franse Risoul toen zijn telefoon ging. ,,Het was Laura, mijn dochtertje van twaalf. Ze was nog maar enkele minuten eerder met haar broer Danté vertrokken naar de skiles. Er was iets ergs gebeurd, zei ze. Ze huilde niet. Ze zei dat ze vastzat in de lift boven de 'babypiste'. De deuren waren plotseling opengegaan en Danté was naar beneden gevallen. Van heel erg hoog. Ze zag haar broer in de sneeuw liggen, met zijn gezicht naar boven. Hij bewoog niet. Laura dacht dat Danté dood was.''



Niet veel later wist Darras met een sneeuwscooter van de hulpdiensten de plaats van het ongeluk te bereiken. ,,Er stonden al vijf reddingswerkers over Danté gebogen'', vertelt zijn vader. ,,Het was vreselijk om mijn jongen daar zo te zien liggen. Zijn benen en armen lagen in de kreukels. Alsof ze niet van hem waren.''



Wat de vader nog het meeste zorgen baarde, was dat Danté bij bewustzijn leek, maar niet reageerde en niet eens met zijn ogen knipperde. ,,Op dat moment dacht ik: hij leeft niet meer.'' Toen de hulpverleners de jongen op een brancard legden om hem met een helikopter naar het ziekenhuis te brengen, schreeuwde Danté het ineens uit van de pijn. ,,Dat was een goed teken'', zegt zijn vader.

Helm

In het ziekenhuis van het nabijgelegen Gap lag de jongen van 11.00 tot 18.30 uur op de operatietafel. ,,Ik heb al die uren zitten huilen'', vertelt zijn vader. ,,Ik wist niet wat ik kon verwachten.'' Danté was er erg aan toe. ,,Bij één pols stak het bot door zijn huid. Zijn andere hand bengelde aan zijn arm. Het was duidelijk dat hij veel zware breuken had.''



Danté brak zijn beide polsen, zijn dijbeen en heeft een deuk in een ruggenwervel. Hij houdt ook een zware hersenschudding over aan zijn metershoge val. Pas over twee dagen durven de doktoren te zeggen of zijn hand helemaal gered is of niet - mogelijk kan hij niet meer al zijn vingers gebruiken. ,,Maar al met al heeft Danté veel geluk gehad'', aldus Bram. De doktoren in het ziekenhuis zijn er ook eerlijk over: zonder helm had de jongen de val zeker niet overleefd.



Gistermiddag was Danté voor het eerst tien minuten bij bewustzijn in het ziekenhuis. ,,Hij huilt van de pijn en kan niet zonder morfinepomp'', vertelt zijn vader. ,,Hij herinnert zich het ongeluk nog goed. Omdat ze wat te vroeg waren voor de les, wilden ze nog snel even oefenen op de babypiste. Ze namen de lift naar boven. Danté vertelde dat hij op de grond ging zitten omdat hij kramp had in zijn been. Ineens viel de lift stil, begon die te schommelen en de deur zich opende. Laura kon zich nog vasthouden, maar Danté tuimelde naar beneden. Dat beeld moet ook voor Laura vreselijk geweest zijn.'' Volgens de Fransen viel zijn zoon minstens van acht meter hoog. ,,Sommigen spreken zelfs van tien meter.''

Technisch probleem

Om alle zorgen een beetje te vergeten stond Laura gisteren alweer op de latten. Vader Bram: ,,Danté zei me toen hij net even wakker was ook al dat hij weer wil snowboarden. Daarvoor zal hij toch nog even moeten wachten. Hij zal ongetwijfeld lang moeten revalideren.''



Ondertussen is er een onderzoek gestart om uit te vinden hoe het ongeluk kon gebeuren. Gisteren werd bekend dat de lift zeker tot het eind van het seizoen gesloten blijft. Alles wijst in de richting van een technisch mankement, want volgens het OM kunnen inzittenden de deur normaal niet zelf openen. De lift zou volgend jaar vervangen worden. ,,Hoeveel pech kun je hebben?'', aldus Bram. ,,Ik ga al veertien jaar zonder problemen snowboarden. Het is de eerste keer dat de kinderen mee mochten en dan gebeurt zoiets. Maar ik kan niemand iets kwalijk nemen. Het is een technisch probleem en ze nemen alle kosten voor hun rekening. Ik ben vooral blij dat Danté het straks na de paasvakantie nog allemaal zal kunnen navertellen in zijn klas.'' Laura en haar broertje waren de enigen die zo vroeg in de lift van de 350 meter lange kabelbaan zaten toen het fout liep.

Normaal gesproken zou het gezin zaterdag met de auto terugreizen naar Koekelare. ,,Maar de doktoren hebben me al gevraagd of het een probleem is om eventueel iets langer bij Danté te blijven. Natuurlijk niet.''

Volgens Bram keert hij sowieso nog terug naar Risoul met de kinderen. ,,Ik heb nog maar één foto gemaakt van Laura en Danté in de sneeuw. We hadden nog een uitgebreide fotoshoot gepland op onze laatste vakantiedag. Als we meer sneeuwfoto's willen, moéten we dus wel terugkomen.''

Volledig scherm Danté zat op de grond omdat hij kramp had in zijn been. Net op dat moment viel de lift stil en gingen de deuren automatisch open. Zijn zusje kon zich nog ergens aan vastgrijpen, maar de jongen maakte een zware val. © RV