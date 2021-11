VK waarschuwt ‘mini-Napoleon’ Macron in hoogoplopende ruzie over visrechten

videoHet Verenigd Koninkrijk heeft de Franse president Emmanuel Macron een ultimatum gesteld om zijn ‘onredelijke’ dreigementen in te slikken in een hoogoplopende ruzie over visrechten.

Het gestampvoet van de Franse president Emmanuel Macron over visrechten maakt weinig indruk op de Britse regering. Het VK geeft hem tot vanavond om bij zinnen te komen. Macron dreigt Britse boten te weren, de stroomvoorziening naar Kanaaleiland Jersey af te snijden en het vrachtverkeer te dwarsbomen in een poging vergunningen af te dwingen voor een dertigtal Franse schepen.

De ruzie begon vorige week woensdag met veel kabaal, toen Franse gendarmes aan boord gingen van een Schotse trawler. De Cornelis Gert Jan, eigendom van de MacDuff Shellfish Company, viste in de Baie de la Seine op sint-jakobsschelpen. De kapitein toonde de agenten zijn vergunning, maar kreeg de opdracht om hen naar de haven van Le Havre te volgen. De Britse boot zou illegaal in Franse wateren verkeren.

Na een verhoor van vijf uur in het bijzijn van zijn advocaten kreeg de kapitein te horen, dat zijn schip tot nader orde aan de ketting bleef liggen. De zevenkoppige bemanning mocht het land niet uit. Een rechter legde een boete van 75 duizend euro en droeg de ‘skipper’ op om volgend jaar augustus voor de rechtbank te verschijnen. Om de Cornelis Gert Jan terug te krijgen, moest een borgsom van ongeveer 150 duizend euro worden betaald.

De Britse minister van milieu George Eustice verklaarde dinsdagmorgen dat de Franse maritieme autoriteiten de vissersboot hadden vrijgegeven maar de exploitant zegt daar niets van te weten. Volgens een zegsman van MacDuff Shelfisch Company mag de kotter niet vertrekken uit Le Havre en is daar woensdag nog een hoorzitting over. Websites waar het scheepvaartverkeer wordt gemonitord tonen aan dat de boot in de Franse haven ligt. Franse media melden eerder dat de twee partijen donderdag in Parijs verder praten over hun geschil.

Administratieve fout

De Britse overheid bevestigde dat het gestrande schip over de juiste papieren beschikte. Door een administratieve fout stond die informatie per abuis niet op de officiële lijst. Het voorval had weinig met bureaucratische strubbelingen te maken. De Fransen, zo gaf minister Clément Beaune van Europese Zaken aan, waren op oorlogspad. ,,Zero tolerance”, sprak hij. ,,We moeten met de vuist op tafel slaan, de enige taal die de Britse regering begrijpt.”

Op de snoeiharde daad volgde een eisenpakket. Macron wil dat het VK meer Franse vissers toegang verleent tot de Britse kustwateren. Als Johnson weigert hieraan toe te geven, deinst hij er niet voor terug om wraak te nemen. Dat de ruzie om slechts een handvol kleine boten gaat, doet de wenkbrauwen fronsen. Bovendien stellen de Britten dat de aanvragers niet aan de regels voldoen.

Toestemming

Om in aanmerking te komen voor een vergunning moeten rederijen onder meer logboeken en GPS-coördinaten overleggen om aan te tonen dat ze in de vier jaar voor de brexit in de bewuste gebieden visten. Op basis van deze ‘historische rechten’ geeft het VK toestemming aan boten. De Britten geven aan dat de geweigerde Fransen niet konden bewijzen hier aanspraak op te maken.

Veel liefde ging nooit verloren tussen het VK en Frankrijk, maar deze rel haalt het bloed onder de nagels van Britse politici vandaan. The Telegraph, de huiskrant van de Conservatieve Partij, noemt Macron een ‘mini-Napoleon’, refererend aan zijn geringe lengte en autocratische trekken. Een reactie van minister Liz Truss van Buitenlandse Zaken laat merken, dat zij er net zo over denkt. ,,Totaal onredelijke dreigementen.”

Macron, zo wordt geschamperd, probeert enkele maanden voor de verkiezingen, in het gevlei van rechtse kiezers te komen. Om president te blijven, schuwt hij populistische trucs niet. Dat de ‘pint-sized’ Napoleon weinig steun krijgt van de EU, sterkt het VK. Als hij niet luistert, zet Johnson een arbitragemechanisme in werking. Dit systeem, onderdeel van het brexitakkoord, moet Macron terug in zijn mand duwen.

