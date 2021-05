Visser in camouflagepak verward met voortvluchtige Belgische militair, grote politiemacht rukt uit

De man werd eerder vandaag opgemerkt in de Kapelstraat, vlakbij het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas. Getuigen alarmeerden de politie omdat ze het een verdachte situatie vonden. De man reed rond op een scooter en droeg een camouflagepak. In zijn rugzak leek volgens de getuigen een geweer te zitten.

Gezien de klopjacht op de (zeer waarschijnlijk) gewapende Jurgen Conings en diens dreiging om aanslagen te plegen, werd er geen risico genomen. De politie rukte met alle beschikbare manschappen uit om jacht te maken op de man in camouflagepak. Niet veel later konden ze hem identificeren. ,,Het bleek om een visser te gaan”, zegt hoofdinspecteur Andy De Waele tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws . ,,Het ‘geweer’ in zijn rugzak bleek een hengel te zijn. De getuigen nemen we zeker niks kwalijk. We hebben camerabeelden bekeken uit de omgeving en het leek inderdaad bijzonder goed op een geweer. We rukken liever een keer te veel dan te weinig uit.”

Op de vlucht

De voortvluchtige militair Jurgen Conings wordt nu al bijna zes dagen gezocht , maar hij is nog steeds niet gevonden. De korporaal die aan de haal ging met zwaar wapentuig, zich verschanste in Nationaal Park Hoge Kempen en die wordt gezocht omdat hij heeft gedreigd een aanslag te plegen op Belgische politici en virologen (‘het regime’, in zijn woorden) stond genoteerd als een ‘potentieel gewelddadige extremist’. Inmiddels staat hij ook op de internationale opsporingslijst en werd hij rechtstreeks toegesproken door familie en de federaal procureur Frédéric Van Leeuw.

Tientallen tips

VTM Nieuws laat weten dat Conings na de oproep van de federaal procureur geen contact heeft gezocht met familie of zijn vriendin. De vraag is of hij dat gaat doen. In een afscheidsbrief aan zijn vriendin liet hij eerder weten: ,,Het maakt mij niet uit of ik sterf of niet, maar dan leef ik mijn laatste dagen hoe ik het wil. Ik weet dat ik plots enemy of the state zal zijn. Ze zullen me zoeken en ook wel vinden. Ik ben daar klaar voor.’’