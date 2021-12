Viroloog Koopmans moet beveiligd worden, vindt Amerikaanse topadviseur Fauci

De ‘wereldwijd zeer gewaardeerde‘ viroloog Marion Koopmans zou beveiliging moeten krijgen. Dat zei Anthony Fauci, de medische topadviseur van de Amerikaanse regering, gisteravond in een interview met Nieuwsuur . OMT-lid Koopmans zwengelde bij deze site de discussie over bedreigingen aan haar adres en dat van andere corona-adviseurs aan nadat ze een grof dreigbericht op Twitter deelde.

,,Ze zou beveiliging moeten krijgen omwille van haar eigen gezondheid en veiligheid want ze mag dit werkveld niet verlaten”, stelt Fauci over Koopmans, die eerder dit jaar is bekroond met de Irispenning vanwege haar excellente wetenschapscommunicatie. ,,Ze moet blijven doen wat ze doet want ze is een zeer gewaardeerd lid van de medische gemeenschap in Nederland en wereldwijd.”

Koopmans, die ook lid is van het Outbreak Management Team (OMT), heeft eerder laten weten regelmatig bedreigd te worden, onder meer via sociale media. In het twitterbericht dat zij daar onlangs over plaatste sloot zij af met een oproep: ,,Zullen we van dit soort zaken komend jaar echt werk gaan maken? Ik ben er wel klaar mee, eigenlijk”.

Aangifte

Het OM liet daarop weten de kwestie ‘zeer serieus’ te nemen en heeft Koopmans gevraagd aangifte te doen. Die wordt gedaan door haar werkgever, het Erasmus MC in Rotterdam. ,,We hopen dat de persoon hiervoor gestraft wordt. Wij vinden dit een zeer ernstige bedreiging”, licht een woordvoerder de aangifte toe.

In een schriftelijke verklaring laat het OM weten dat het aanpakken van online bedreiging van/opruiing tegen mensen met een publieke taak hoge prioriteit heeft. ‘Het gaat immers om mensen die hun nek uitsteken voor de samenleving. Zij moeten zoals mevrouw Koopmans hun werk veilig kunnen doen en beschermd worden’, valt te lezen.

Impact is groot

De samenleving in Nederland is al een tijden het polariseren, constateert het OM. ‘Er worden ontzettend veel nare uitingen gedaan op sociale media. Lang niet alles komt in aanmerking voor strafrechtelijke vervolging. Het is door de hoeveelheid onbegonnen werk om iedere bedreiging of belediging op internet strafrechtelijk aan te pakken’, meldt ze.

Volgens Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, reageren mensen hun boosheid aaf op een toetsenbord ‘zonder te realiseren wat ze ermee aanrichten’. ,,De impact is groot voor iemand die bedreigd wordt. Wanneer mensen zich bedreigd voelen, is het dan ook belangrijk dat hiervan aangifte wordt gedaan”, aldus Van der Burg.

Fauci

Fauci diende onder Republikeinse en Democratische presidenten. Hij is sinds 1984 directeur van het nationale instituut voor onder meer infectieziekten en dient ook weer onder huidig president Joe Biden.