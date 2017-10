Viool Holocaustslachtoffer dankzij Amsterdamse buren weer in Joodse handen

Wil je mijn viool alsjeblieft bewaren tot ik terugkom, vraagt de Joodse Fanny Hecht uit Amsterdam vlak voor haar deportatie, begin jaren 40, smekend aan buurvrouw Helena Bosse. Die doet dat, niet wetend dat Fanny nooit zal terugkeren. Dankzij Helena's kinderen is de viool na 70 jaar weer in Joodse handen.

,,Ik heb langs verschillende wegen al heel wat violen mogen ontvangen, maar nooit eerder op een manier zoals deze", zegt vioolbouwer Amnon Weinstein uit Tel Aviv in de Israëlische krant Haaretz. Hij ontfermt zich met zijn Violins of Hope al ruim twintig jaar over violen van Holocaustslachtoffers, knapt ze op en geeft de snaarinstrumenten daarna aan musici die ze mogen gebruiken voor concerten.

Meest bijzondere

Volledig scherm De viool van de in Auschwitz vermoorde Fanny Hecht uit Amsterdam. © Privéfoto ,,Meestal krijg ik de violen van familieleden bij wie de instrumenten uiteindelijk terechtkwamen. Zij weten dat ze toebehoorden aan bloed- of aanverwanten die werden vermoord in de Holocaust. Soms komen de violen van mensen die geïnteresseerd zijn in het muzikale gedenkteken dat wij met Violins of Hope creëren. Maar het verhaal van deze Nederlandse familie, die de viool ruim 70 jaar bewaarde omdat ze dit nu eenmaal beloofd had, is het meest bijzondere dat ik ooit hoorde", verzucht Weinstein.



Hij kreeg de viool van Fanny Hecht onlangs persoonlijk overhandigd door de zoon en dochter van Helene Bosse. Ze emigreerden na de oorlog met hun ouders naar Canada, waar ze met hun moeder jarenlang tevergeefs probeerden uit te vissen wat er was gebeurd met hun vroegere buren uit Amsterdam. Een bezoek aan Israël bracht hen enkele jaren geleden het langverwachte, maar schokkende antwoord: Fanny (56) en haar echtgenoot Adam (62) werden in 1943 vermoord in Auschwitz, hun zoon Ernst (17) hetzelfde jaar in Sobibor en zoon Fritz begin 1945 in Auschwitz III-Monowitz.

Canadese televisie

Door toeval vernamen Aart en Marlies Bosse - hun moeder is al geruime tijd dood - over de Holocaustviolen. Om precies te zijn: Aarts echtgenote Janet zag er iets over op de Canadese televisie. ,,Ik keek op een avond tv in bed, begon te knikkebollen, drukte zonder het te beseffen de afstandsbediening in en viel in slaap. Om iets later weer wakker te worden van het geluid van violen op een zender waar ik nooit naar kijk. Het bleek een documentaire te zijn over een project Violins of Hope", zegt de Canadese terugblikkend in de Israëlische krant.

De viool van Fanny Hecht verkeert volgens Amnon Weinstein in 'uitstekende' staat. ,,Waarschijnlijk omdat ze bewaard werd in de vioolkoffer en de voorbije decennia nauwelijks is aangeraakt. Het is een goede en waardevolle viool van Duitse makelij."

Concert

In navolging van de familie Bosse komt ook de Israëlische vioolbouwer en conservator zijn belofte na. De viool van Fanny Hecht zal op 14 april volgend jaar voor het eerst in ruim 70 jaar weer worden bespeeld, tijdens een concert in Birmingham in de Amerikaanse staat Alabama", zo liet een dolenthousiaste Janet gisteravond via Facebook weten.