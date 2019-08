Vijftig jaar na historische rel ligt de gay pride in VS onder vuur

Extravagant is New York altijd - van een man in een jurk kijkt niemand op. Maar één week per jaar overtreft de stad haar eigen tolerantie voor alles wat afwijkt van de norm: tijdens de pride-maand in juni. De regenboog, symbool van de homobeweging, staat dan op T-shirts en tassen, wappert aan winkelpanden en balkons, verschijnt op bierflesjes om speciaal ‘pridebier’ aan te prijzen en kleurt de flamboyante kostuums van deelnemers aan de afsluitende parade door de stad.