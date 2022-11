Vijftig jaar na Apollo lanceert NASA raket naar de maan

Migranten op Kanaal werden aan lot overgela­ten en verdronken: ‘We liggen in het water, het is afgelopen’

Een jaar geleden verdronken 27 migranten in Het Kanaal, toen ze in een rubberboot op weg waren naar Engeland. Dagblad Le Monde reconstrueerde wat er gebeurde. ,,Help ons, we gaan dood. We liggen in het water.’’

14 november