Vijftien jaar na verdwijning Maddie McCann zijn haar ouders ‘nog hoopvol’ dat mysterie wordt opgelost

De ouders van Madeleine McCann, de Britse peuter die vandaag exact 15 jaar geleden verdween tijdens een familievakantie in Portugal, hopen nog altijd dat ze antwoorden zullen krijgen. Ze prijzen de inspanningen van de politie in drie landen - Groot-Brittannië, Duitsland en Portugal - om het mysterie op te lossen.

Kate en Gerry McCann, beide Britse artsen die in Engeland wonen, brachten vandaag een verklaring naar buiten, exact vijftien jaar nadat hun toen 3-jarige dochter verdween uit een vakantie-appartement in het zuiden van Portugal. ‘Ongeacht de uitkomst, Madeleine zal altijd onze dochter zijn en er is een echt gruwelijke misdaad gepleegd’, schrijven ze op de website die gemaakt is om aandacht te vragen voor Maddies verdwijning. ‘Het voelt niet moeilijker dan alle andere jaren, maar ook niet gemakkelijker. Het is een erg lange tijd.’

Ze bedankten de Britse, Portugese en Duitse politie die blijven proberen te achterhalen aan wat er gebeurde toen de 3-jarige uit haar bed verdween. Maddie verbleef in 2007 in dezelfde kamer als haar 2-jarige tweelingbroer en -zus terwijl haar ouders met vrienden aten in een nabijgelegen restaurant. De ouders hopen dat de politie door het onderzoek ooit in staat zal zijn hun vragen te beantwoorden. ‘De onzekerheid maakt ons zwak, kennis en zekerheid geven kracht, en daarom is onze behoefte aan antwoorden, aan de waarheid, essentieel.’

Volledig scherm Madeleine op de leeftijd waarop ze verdween en Christian B. , de verdachte in verdwijningszaak. © Videostill

Vorige maand beschuldigden Portugese openbare aanklagers formeel de meest recente verdachte in het onderzoek. Ze noemden zijn naam niet, vanwege de Portugese privacywetten, maar zeiden dat ze handelden op verzoek van de Duitse autoriteiten en in overleg met Britse onderzoekers. De Duitse politie liet in 2020 weten een Duitse man die al in de gevangenis zat te onderzoeken in verband met de verdwijning van McCann, die ten tijde van haar verdwijning drie jaar oud was. Het zou gaan om Christian B., een Duitse pedofiel.

De Duitse autoriteiten beweren al een paar jaar dat zij bewijzen hebben voor de moord op Maddie. De beslissing om Christian B. officieel als verdachte aan te wijzen zou mogelijk te maken hebben met het feit dat een verjaringstermijn van vijftien jaar geldt in Portugal.

Massale internationale campagne

De verdwijning van Maddie leidde tot een massale internationale campagne om haar te vinden. Foto’s van de kleuter, met haar lichtbruine gekrulde haar en grote ogen, gingen de hele wereld rond. Na een onderzoek van veertien maanden, waarin zelfs de ouders een tijd verdacht werden, sloot de Portugese politie de zaak af in 2008, om die uiteindelijk vijf jaar later te heropenen.