Vijf kinderen op weg naar Disney World omgekomen in vuurzee op snelweg

De vijf kinderen waren in het personenbusje van de kerk op weg naar Disney World bij Orlando. Ze kwamen uit de regio Avoyelles Parish, ruim 1200 kilometer ten westen van Orlando. Een woordvoerder van hun kerk, het Avoyelles House of Mercy, bevestigde tegenover media dat de kinderen - allen rond de acht jaar - betrokken waren geweest bij het ongeluk. Anderen in het busje raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. ,,Dit is het ergste wat onze kerkgemeenschap in haar bestaan heeft meegemaakt. We hebben de helft van onze jonge kinderen verloren.” De kinderen hielden de laatste tijd verschillende inzamelingsacties om hun reis te bekostigen.



Ooggetuige Vinnie DeVita vertelt in de Amerikaanse media dat hij het ongeluk in zijn achteruitkijkspiegel zag gebeuren. ,,Als ik had geremd toen ik het lawaai hoorde, dan had ik middenin die crash gezeten’’, zei hij. ,,Ongeveer 15 of 20 seconden na de botsingen explodeerde de boel. Ik bedoel, er waren allemaal vuurballen.’’