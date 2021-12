Vijf doden in woning bij Berlijn, OM gaat uit van familiedrama

Het onderzoek naar de dood van een ouderpaar en drie kinderen in hun woning in Königs Wusterhausen, zo'n 35 kilometer ten zuidoosten van Berlijn, heeft tot nu toe geen aanwijzingen opgeleverd van betrokkenheid van anderen.

Dat heeft de hoofdofficier van justitie van het parket in Cottbus vanmorgen verklaard tegenover het Duitse persbureau DPA. ,,Er is momenteel geen verdenking van een derde persoon en er is tegen niemand een arrestatiebevel uitgevaardigd”, zei Gernot Bantleon. De slachtoffers zijn volgens hem twee volwassenen van 40 jaar en drie kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Hun lichamen vertoonden schot- en steekwonden.



De politie kreeg zaterdag rond het middaguur een noodoproep van omwonenden die de levenloze lichamen van de slachtoffers in de woning hadden zien liggen. Eerder had een naaste buur al gebeld die het vreemd vond dat er geen enkel teken van leven te bespeuren was in de woning van het gezin. Agenten vonden vervolgens de vijf slachtoffers.

Afscheidsbrief

In de woning is ook een afscheidsbrief gevonden, bevestigde een parketwoordvoerder aan de Berliner Zeitung. Wie de brief heeft geschreven, is niet bekendgemaakt. Nadere informatie over de exacte achtergrond van het drama is nog niet bekendgemaakt.

De ouders waren leraren. De vader had als nevenactiviteit het boren van grondwaterputten. De gezinshond overleefde het drama en werd naar een dierenasiel gebracht. het gezin woonde pas vier jaar in de woning, aldus de krant.

Quarantaine

Het ouderpaar en hun kinderen zouden in corona-quarantaine hebben gezeten, vernam de Märkische Allgemeneine Zeitung uit goed geïnformeerde kringen.

Buurtbewoners plaatsten bij de oprit van de woning kaarsjes en knuffels ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Een vriendje van een van de meisjes liet een tekening met afscheidswoorden achter, zo is te zien op foto’s.



Omwonenden kunnen psychische bijstand krijgen in een naburige woning. Forensische speurders zijn nog steeds bezig met sporenonderzoek op de plaats delict. Het motief voor het drama is nog niet bekend.