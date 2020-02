Vijf doden en tientallen gewonden bij protesten in India

Coronavirus LIVE | ‘Nederlan­ders weten te weinig over mondkapjes’

6:33 Italië meldt een zevende sterfgeval ten gevolge van het Covid-19-virus. De Italiaanse overheid heeft complete steden afgesloten van de buitenwereld. Een team van experts van de wereldgezondheidsorganisatie WHO is inmiddels gearriveerd om de Italiaanse autoriteiten te ondersteunen. Terwijl ook de rest van de wereld verder in de ban raakt van het virus, heeft een aantal regio's in China het alarmniveau rond het virus laten zakken. Het afgelopen etmaal kwamen er in China 71 Covid-19-doden bij, het laagste cijfer tot nu toe. Wereldwijd staat de teller op ruim 2600 en zijn al bijna 78.000 mensen besmet. Ook vandaag lees je alle ontwikkelingen in ons liveblog. Die van de afgelopen dagen vind je hier terug.