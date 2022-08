Vies Brits poepwater bedreigt Franse kust, waarschuwen Franse Europarlementariërs

Afgelopen week raakten delen van het Britse riool overbelast door zware regen, na een periode van buitengewone droogte. Het gevolg: onbehandeld rioolwater wordt geloosd in rivieren en zeeën. Dat is in eerste aanleg vooral een probleem voor de Britten, waar de kwestie dan ook al enige tijd onderwerp van discussie is. Voor bijna vijftig stranden daar is inmiddels een waarschuwing afgekondigd vanwege de vervuiling. Inwoners wordt aangeraden van die plekken weg te blijven.

Maar volgens drie Franse Europarlementariërs hebben de lozingen een veel breder effect. In een brief aan de Europese Commissie stellen zij dat het afvalwater zwemwater, visplekken en biodiversiteit in de EU kan bedreigen. ,,Het Kanaal en de Noordzee zijn geen dumpplekken", zei Stephanie Yon-Courtin, lid van het viscomité van het EP en lokale wetgever in Normandië.

,,We kunnen niet tolereren dat het milieu, de economische activiteit van onze vissers en de gezondheid van onze burgers ernstig in gevaar wordt gebracht bij de herhaaldelijke nalatigheid van het VK in het managen van rioolwater", stelde zij.

Illegale dumpingen

Volgens de Franse parlementsleden overtreden de Britten hun post-Brexit handelsdeal met de EU. Hoewel het VK niet meer gehouden is aan de Europese milieustandaarden, moeten ze zich nog wel houden aan de VN-conventie over maritieme rechten, en daarom verplicht gedeeld zeewater te beschermen.

De Britse waterbedrijven kregen vooral de schuld van de problemen. Zij zouden illegaal rioolwater dumpen in de wateren. Bij extreme omstandigheden zoals de overstromingen mag dit, maar volgens diverse milieugroeperingen misbruiken sommige bedrijven die uitzondering om geld te besparen en te vermijden dat ze hun systemen moeten vernieuwen. De oppositie van de regering kwam deze week met een rapport waarin stond dat de afvoer van het rioolwater niet goed worden geregistreerd, omdat veel van de apparatuur die dit moet monitoren niet goed werkt of nog niet is geïnstalleerd.

De Britse overheid onderzoekt meerdere waterbedrijven, die toegegeven hebben dat ze misschien verboden lozingen doen. Water UK, dat de waterbedrijven vertegenwoordigt, zei dat deze 3 miljard pond investeren om het probleem tussen 2020 en 2025 aan te pakken. Er is een ‘urgente noodzaak om de schade aan het milieu’ aan te pakken, stelt de organisatie.

