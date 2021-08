Vier tankers stuurloos in Golf van Oman na melding incident: ‘Mogelijk kaping’

De eerste melding kwam via het agentschap, dat zich baseert op een derde partij. UKMTO meldde een incident bij één schip en gaf verder geen nadere informatie over het ‘niet-piraterij-incident’ en het betrokken schip. Mogelijk gaat het om een kaping, stelt UKMTO. Refinitiv ship tracking data, dat de locaties en routes van schepen bijhoudt, wist op hetzelfde moment te melden dat chemicaliëntanker Golden Brilliant aangaf ‘not under command’ te zijn. Het schip, dat onder Singaporese vlag vaart, is door buitengewone omstandigheden niet in staat vrij te manoeuvreren. Vaak betekent dat dat de energiebron van het schip is uitgevallen.