Vier maanden cel voor Fransman die Macron sloeg

VS vinden groot deel losgeld terug van gehackte Colonial Pipeline

8 juni In Amerika is een groot deel van het losgeld in cryptovaluta dat aan de hackers van Colonial Pipeline was betaald, teruggevonden. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het gaat volgens de autoriteiten om 63,7 bitcoin, met een waarde van zo’n 1,7 miljoen euro. De Amerikaanse oliepijplijnoperator had 75 bitcoin aan losgeld betaald aan de hackersgroep.