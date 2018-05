Vier landen claimen schadevergoeding voor Facebookgebruikers

De Belgische consumentenorganisatie Test Aankoop heeft samen met de Italiaanse, Portugese en Spaanse collega-organisaties een claim ingediend bij Facebook. Aanleiding is het schandaal rond Cambridge Analytica. De Nederlandse Consumentenbond bekijkt of het mogelijk is zich bij de actie aan te sluiten.

Test Aankoop wil dat consumenten weer de baas worden over hun eigen gegevens en dat ze een vergoeding krijgen als die worden misbruikt. De organisatie eist ten minste 200 euro schadevergoeding per Facebookgebruiker.



Meteen na het schandaal rond Cambridge Analytica stuurden Test Aankoop en de zusterorganisaties een reeks vragen aan Facebook. Sindsdien was er verschillende keren contact met het bedrijf, maar dat leverde onbevredigende antwoorden op. Ook tijdens de hoorzitting met Mark Zuckerberg in het Europees Parlement vorige week kwamen er onvoldoende antwoorden.

Schadevergoeding

,,Het is steeds duidelijker geworden dat het Cambridge Analytica-schandaal slechts één van de vele illustraties is van een economisch model dat is gebaseerd op het delen en (onwettelijk) gebruiken van gegevens, zonder dat de gebruiker hierover correct wordt ingelicht of zijn expliciete toestemming heeft gegeven. Door dit te doen, heeft Facebook de privacywetgeving geschonden alsook de wetgeving ter bescherming van de consument'', aldus Test Aankoop.



De vier consumentenorganisaties schatten de schade voor de gebruiker op minstens 200 euro per persoon en willen die terugeisen van Facebook. ,,Het is vanzelfsprekend aan de rechter om te bepalen en te beslissen hoeveel de uiteindelijke schadevergoeding zal bedragen.''

Baas