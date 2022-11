Vier jonge vrouwen sterven bij poging om selfie te maken bij waterval in India

Schrijf­ster klaagt Donald Trump aan voor verkrach­ting in kleedkamer 27 jaar geleden

Een schrijfster die de voormalig Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt van een verkrachting in de jaren negentig, heeft gisteren in New York een rechtszaak tegen hem aangespannen. Ze deed dat enkele minuten nadat een nieuwe wet in die Amerikaanse staat van kracht werd, waardoor slachtoffers van seksueel geweld ook zaken kunnen aanspannen van vergrijpen die decennia geleden plaatsvonden.

25 november