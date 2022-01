Vier jaar extra celstraf voor Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi

In december kreeg ze ook al vier jaar cel, voor opruiing tegen het leger en het overtreden van de coronaregels. Maar die straf werd later gehalveerd. Ook werd toen bij nader inzien bepaald dat zij die straf in huisarrest mag uitzitten.



Suu Kyi (76) staat in Myanmar terecht in bijna een dozijn verschillende zaken. Samen zouden die haar voor maximaal honderd jaar in de gevangenis kunnen doen belanden. Zij en andere politici werden na de militaire staatsgreep op 1 februari 2021 onder huisarrest geplaatst.

Niet onomstreden

De coup was gepleegd omdat er volgens het leger was gefraudeerd bij de parlementsverkiezingen in november 2020. De regerende partij van Suu Kyi werd bij die verkiezingen nog groter, waardoor de militairen hun macht verder zagen afnemen. Het waren pas de tweede democratische verkiezingen in het land in decennia. Internationale waarnemers hadden geen misstanden vastgesteld.

Myanmar was voor die verkiezingen vijftig jaar lang een militaire dictatuur. Suu Kyi zette zich in deze periode in voor meer democratisering. Wegens die strijd zat ze jarenlang vast en kreeg ze in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede. Maar ze is niet onomstreden.



Haar wordt vooral verweten dat ze de laatste jaren niet genoeg heeft gedaan om de Rohingya-minderheid in Myanmar te beschermen. Vele honderdduizenden Rohingya’s zijn naar Bangladesh gevlucht, omdat er in Myanmar veel geweld tegen hen werd gepleegd.

