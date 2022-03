Vier inzittenden van in Noorwegen gecrasht Amerikaans Navo-vliegtuig omgekomen

De MV-22B, een vliegtuig dat ook verticaal kan opstijgen en landen, stortte neer toen de weersomstandigheden in het Arctische gebied verslechterden. Het wrak werd later door reddingsdiensten vanuit de lucht gespot. ,,We hebben het gevonden nadat er een noodsignaal was ontvangen”, melden hulpverleners. Wat er met de vier mensen aan boord van het vliegtuig is gebeurd, is niet bekend.