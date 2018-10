Vier doden in Gaza, Israël voert luchtaanvallen uit

UPDATE + VIDEO Bomterro­rist opgepakt in Amerika: ‘Mogelijk meer explosie­ven onderweg’

26 oktober De Amerikaanse politie heeft in de buurt van Miami (Florida) een man aangehouden in verband met de bompakketjes in de VS. De verdachte, de 56-jarige Cesar Sayoc, is gevonden via vingerafdrukken en dna-sporen. De FBI waarschuwt dat er nog steeds bompakketten onderweg kunnen zijn.