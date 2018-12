Vier doden en 43 gewonden bij treinongeluk in Turkije

Hoe hard treinen reden op het moment van het ongeluk is nog onduidelijk. De trein stopt niet bij Marsandiz. Het is volgens Sahin evenmin duidelijk of een sein niet gewerkt heeft. Er wordt technisch onderzoek verricht naar de oorzaak van het ongeval, aldus de gouverneur.



In juli kwamen 10 mensen om het leven en raakten meer dan 70 treinpassagier gewond toen een passagierstrein ontspoorde in het noordwesten van Turkije. Zware regenval had een deel van het spoor weggespoeld.



Afgelopen maand raakten 15 personen gewond toen een passagierstrein in botsing kwam met een goederentrein in de Turkse provincie Sivas.