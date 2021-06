Vier doden door neerstorten Russisch vliegtuig met parachutisten

reportage - video Ben zal dodelijke vliegtuig­crash op Veerse Meer nooit vergeten: ‘Ik zie het nog zo neerstor­ten’

29 augustus ‘Mayday!, mayday!, mayday!’, roept de 16-jarige Ben Vriesman door de marifoon vanuit zijn kajuit naar radio Scheveningen. ‘Er is een vliegtuig neergestort op de Haringvreter.’ Het radiostation voor communicatie met schepen denkt in eerste instantie aan een grappenmaker. Maar Vriesman blijft aanhouden. Ondertussen raast een vuurbal door het toestel en vechten de tien inzittenden, onder wie een 9-jarig meisje, voor hun leven op het eilandje in het Veerse Meer. Vijftig jaar later kijken betrokkenen terug op deze ramp.