Vier doden bij steek- en schietincident in Japan, verdachte aangehouden

Psycholoog over gezinsdra­ma in Lommel: ‘Het doet denken aan een psychose, gedrag wordt dan heel onvoorspel­baar’

Een 37-jarige vader reed maandagnacht in Lommel met zijn twee zoontjes van 4 en 7 het kanaal in. Zijn wanhoopsdaad zou te maken hebben met een gebroken relatie. ,,Altijd is er bewustzijnsvernauwing, machteloosheid; men ziet geen andere uitweg meer”, zegt de Belgische relatietherapeut-seksuoloog Bert Van Puyenbroeck. Maar kunnen we dan niets doen om zo’n drama te voorkomen?