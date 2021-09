Vier Amerikanen verlaten Afghanistan, voor het eerst sinds terugtrekking VS: over land de grens over

‘Nederland­se militairen gingen Kaboel niet in om mensen op te halen’

3 september Nederlandse militairen in Kaboel zouden ook de stad in gaan om mensen langs de taliban naar het vliegveld te loodsen, zo werd anderhalve week geleden aangekondigd. Maar dat is niet gebeurd, reageert een Defensiewoordvoerder op vragen van NU.nl. Wel waren militairen actief in ‘de nabijheid van het vliegveld’.