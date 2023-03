Vier Amerikaanse burgers ontvoerd in Mexico, klopjacht begonnen

De Amerikaanse burgers reden vrijdag Matamoros, in de staat Tamaulipas, binnen in een witte minibus met kentekenplaten uit North Carolina. ,,Kort nadat ze Mexico waren binnengereden, schoten niet-geïdentificeerde schutters op de passagiers in de minibus. Alle vier de Amerikanen werden in een voertuig geplaatst en door gewapende mannen weggevoerd”, aldus de FBI.