Vier alternatieve opties brexit weggestemd door Lagerhuis

Het Britse Lagerhuis heeft vanavond vier alternatieve opties voor de brexit weggestemd. Net als een week geleden haalde geen enkele van de aangedragen opties een meerderheid. De oorspronkelijke brexitdeal die de regering van premier May met de EU heeft gesloten, is meerdere keren door het Lagerhuis weggestemd. De optie om in de douane-unie met de EU te blijven was deze keer nog het dichtst bij succes.

De vier opties waren: afzien van de brexit en er dan weer een referendum over houden, een voorstel voor een referendum over de uiteindelijke deal met Brussel en twee voorstellen over een ‘softe brexit’. Die twee laatstgenoemde voorstellen waren volgens Britse media het meest kansrijk. Het ging om een voorstel voor een douane-unie met de EU en een voorstel voor een vrijhandelsakkoord met de EU, naar Noors voorbeeld, te sluiten via de Europese Vrijhandelsassociatie en Europese Economische Ruimte (optie ‘Common Market 2.0').

Douane-unie

Ditmaal was het voorstel in de douane-unie met de EU te blijven het dichtst bij succes, met dank aan Labour die bereid was drie opties te steunen. Van de afgevaardigden stemden 273 in met de motie, 276 waren tegen. Het andere plan dat enige kans werd toegedicht, ‘Common Market 2.0' naar voorbeeld van Noorwegen, haalde het met een groter verschil niet: 261-282.

Het voorstel een referendum te houden over welke brexitdeal dan ook werd met 280-292 verworpen. Het idee het parlement de macht te geven een no-dealbrexit tegen te houden door artikel 50 in te trekken vond de minste weerklank: 191-292.

Er is daardoor nog altijd geen doorbraak in de impasse rond het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Het ging opnieuw om een niet bindende, indicatieve stemming, louter bedoeld om premier Theresa May en haar regering de weg te wijzen naar een mogelijke oplossing. Vorige week werden acht alternatieven voor May’s brexitdeal met Brussel, inmiddels al drie keer weggestemd, van de hand gewezen.

Noorwegen

De grootste Britse oppositiepartij, Labour, liet eerder weten de optie om de brexit zo te regelen dat het land, net als bijvoorbeeld Noorwegen, vrij toegang heeft tot de EU-markt via lidmaatschap van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) te steunen. Daar moesten dan wel uitgebreide douane-overeenkomsten bijkomen.

Deze optie heette in het brexitjargon ‘Noorwegen-plus’, maar momenteel is de benaming ‘Common Market 2.0 ‘ (Gemeenschappelijke Markt 2.0) gangbaar. De EVA heeft al een kwart eeuw een overeenkomst met Brussel over de toegang tot de interne markt van de EU (en vormt zo de Europese Economische Ruimte).

Teleurstelling

Wat er nu staat te gebeuren, is onduidelijk. Labour-leider Jeremy Corbyn sprak zijn teleurstelling uit. Hij vindt dat het parlement woensdag zich opnieuw over de nu gedane voorstellen moet buigen. Zijn partijgenoot Hilary Benn zei tegen The Guardian dat Groot-Brittannië nu over elf dagen de EU verlaat zonder enige afspraak tenzij de premier May ingrijpt. Hij wil van haar horen dat ze Brussel een brief zal sturen om langer uitstel te vragen.

Wel kwam maandag vast te staan dat de Conservatieven die conform de volksraadpleging van 2016 weg willen uit de EU, evenals de Noord-Ierse gedoogpartner DUP, niets voelen voor een zachtere brexitdeal dan May overeenkwam. Mogelijk komt haar akkoord, al drie keer verworpen, deze week nogmaals aan de orde. Brexeteer Julian Lewis vertelde dat vorige week 157 Tories zich hebben uitgesproken voor een no-dealbrexit.

Deadline

Op 12 april loopt de nieuwe deadline die de EU aan de Britten stelde af. Ze moeten dan met een concreet nieuw voorstel komen en dat in Brussel voorleggen. Tegelijkertijd moeten ze dan vragen om een lang uitstel van de brexit. Als de EU dat goedkeurt, dan kan de brexit met een of twee jaar worden uitgesteld, en moeten de Britten ook meedoen aan de Europese Verkiezingen in mei. Als May geen lang uitstel vraagt, of als de EU het Plan B niet acceptabel vindt, dan crasht het VK er op 12 april uit zonder deal: een No deal-brexit zonder afspraken.