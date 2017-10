Vier aanhoudingen na steekpartij in Marseille

Trump wil nu niet praten over wapenwetgeving

18:56 President Donald Trump wil na de dodelijkste schietpartij in de geschiedenis van Amerika nog niet praten over nieuwe wapenwetgeving. Er is op dit moment een wet in de maak om het makkelijker te maken voor Amerikanen om wapens met geluiddempers te kopen. Trump gaf tijdens een persconferentie aan pas later over wetgeving te willen praten.