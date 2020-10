Videoboodschap koning Willem-Alexander wekt jaloezie in Thailand

Onschuldi­ge voetbalfan (48) overlijdt vijf jaar na aanval door hooligans: ‘Het zijn monsters’

9:49 Een Britse voetbalsupporter (48) die vijf jaar geleden levensbedreigend gewond raakte na een aanval door agressieve hooligans, is in de nacht van dinsdag op woensdag overleden aan de gevolgen van hersenbeschadiging. Dat bevestigt betaald voetbalclub Cambridge United, waar het slachtoffer groot fan van was, in een verklaring. ,,Rust zacht, Simon. We blijven voor altijd bij je.”