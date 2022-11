Videobeelden tonen rookpluim en diepe krater vlak na raketinslag in Pools grensdorp

Politicoloog Vrede in Oekraïne nog niet in zicht: ‘Rusland is een pompstati­on met een maffiabaas’

De roep om vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland wordt steeds luider. Met name Amerika voert de druk op. Politicoloog Hein Goemans is echter zeer pessimistisch: ,,We zijn nog lang niet op dat punt.’’

12 november