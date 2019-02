Video van dodelijke schietpartij Antwerpen: Koerd vuurt op Turken

Het schietincident vond omstreeks 14.30 uur plaats in de Brederodestraat op het Antwerpse Zuid. De straat was de afgelopen jaren vaker het toneel van geweldsuitbarstingen tussen Belgische Turken en Koerden. Op het moment van de schietpartij deden veel Turkse mensen inkopen, waagden een gokje in de gokkantoren of gingen naar de kapper in de straat.

Koelbloedig

Op amateurbeelden van het incident is te zien hoe de schutter de straat oversteekt en naar de neven Ozan en Emre S. loopt. Hij schiet heel koelbloedig verschillende keren op hen, draait zich om en wil weggaan maar dan verschijnt een tweede man, naar later blijkt zijn zoon. Die houdt een stok vast en schopt tegen de slachtoffers die gewond op straat liggen.

Vervolgens komt een man uit een pizzazaak gerend om de slachtoffers te helpen. De schutter blijft staan en lost een schot in de richting van de helper, die vlucht. Dan schiet de Koerd nog enkele keren op de neven en loopt vervolgens doodgemoedereerd weg.

Een van de neven werd hersendood verklaard en overleed gisteravond in het ziekenhuis. De andere en een vriend, 21 en 26 jaar oud, raakten zwaargewond. In de uren na de schietpartij werd het ook onrustig bij het ziekenhuis, waar familieleden en vrienden van de slachtoffers samenkwamen. De politie was ook daar massaal aanwezig.

De vermeende schutter, een 60-jarige man die in de Brederodestraat een berucht café uitbaat, en zijn zoon (32) werden opgepakt. Ze zijn aangehouden. In hun woning werd een vuurwapen in beslag genomen. De partner van de zoon werd vandaag ook gearresteerd maar mocht na verhoor weer vertrekken.

Aanleiding

Waarom de Koerdische man de twee Turkse jongeren op straat onder vuur nam, is niet duidelijk. Vrijdagavond zou er al een incident zijn geweest bij het café van de Koerd. Over een mogelijk politiek motief, zoals bij de rellen met aanhangers van Koerden-leider Abdullah Öcalan eind 2017, kunnen politie of parket voorlopig niet zeggen.

Een van de Koerdische verdachten is volgens buurtbewoners geen onbekende voor politie en justitie. Hij zou in 2012 zijn veroordeeld voor overlast en het toebrengen van slagen en verwondingen aan zijn buurman.

De politie kon na afloop twee verdachten, een 60-jarige man en zijn 32-jarige zoon, arresteren en een wapen in beslag nemen. Vandaag werd nog een derde verdachte opgepakt. Het zou gaan om de partner van de zoon die gisteren al werd opgepakt. De verdachte wordt vandaag nog samen met de twee anderen ondervraagd door de onderzoeksrechter.

Burgemeester Bart De Wever die op de Meir de schitterende stoet ter gelegenheid van Chinees Nieuwjaar bijwoonde, reageerde kort na de feiten.

“Ik ben geschokt door de gebeurtenissen in de Brederodestraat. Ik heb alle vertrouwen in het gerechtelijk onderzoek om de precieze omstandigheden na te gaan. Ondertussen moeten de rust en openbare orde voor alle Antwerpenaren bewaard worden. Daarom volgen onze veiligheidsdiensten, en in het bijzonder de bemiddelingsteams, de situatie nauwgezet op.”

