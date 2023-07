Video toont hoe ratten zich uitleven vlak bij kampeerterreinen van Tomorrowland: ‘Als je niet met plaag wil zitten, moet je nú ingrijpen’

Zit het grote Belgische dancefestival Tomorrowland straks met een rattenprobleem op zijn kampeerterreinen? Een filmpje over tientallen ratten die in een kippenren rondlopen, op zo’n 100 meter van camping Dreamville, leidt her en der alvast tot ongerustheid. De festivalorganisatie is op de hoogte, maar blijft rustig.

KIJK. In een kippenren lopen tientallen ratten rond.

Het zijn beelden die velen doen huiveren: tientallen ratten die rondlopen in een kippenren, op zoek naar voeding en beschutting. Ze lijken op het eerste zicht afgesloten te zitten, op een privéperceel. Maar hoe groot is de kans dat de dieren op termijn hun stekje verlaten en zich op openbaar domein begeven? In de wetenschap dat over tien dagen duizenden festivalgangers in de buurt hun tenten neerpoten, lijkt dat een horrorscenario.

Volksgezondheid

“Het is precies dat wat me ertoe aanzette het filmpje te maken”, zegt Danny Van Rompaey (51). “Als ex-ambulancier en -brandweerman ben ik erg begaan met de volksgezondheid. Als je dan meer dan vijftig ratten ziet lopen bij daglicht, die bovendien helemaal niet mensenschuw zijn, dan gaan mijn alarmbellen af. Ik denk dat het probleem sowieso groter is dan de privétuin waar ze zich nu bevinden. Als Tomorrowland straks niet met een rattenplaag wil zitten op zijn camping, moet er zo snel mogelijk ingegrepen worden. Een rat kan drager zijn van verschillende ziektes. Ik moet er geen tekening bij maken, toch?”

Voor zover we weten, zitten de ratten op een privéper­ceel en kunnen we niet optreden. We zullen eerst de eigenaar aanspreken om het probleem aan te pakken, voor we zelf rattenver­gif plaatsen Burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA)

De festivalorganisatie ziet momenteel nog geen reden tot paniek: “Dit is een probleem dat al enkele jaren speelt”, aldus woordvoerster Debby Wilmsen. “We houden het in de gaten, maar uit ervaring weten we dat de ratten niet tot bij het kampeerterrein komen. De eerste tenten van Dreamville staan op 150 meter van het perceel waar de ratten zich bevinden. Bovendien is er tijdens de festivalperiode heel wat beweging van mensen en machines die de dieren afschrikt. Dan blijven de ratten liever waar ze nu zitten. Daar hebben ze ook voldoende eten.”

Rattengif

Burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA) was nog niet op de hoogte van een rattenprobleem in de omgeving, maar is tegelijkertijd ook niet helemaal verrast. “Je zit daar in een landbouwgebied, met open beken en een kippenren. Dat is natuurlijk de ideale cocktail voor ratten. Maar voor zover we weten, zitten de ratten momenteel op een privéperceel en kunnen we niet optreden. Dat kunnen we pas als de ratten zich verspreiden op het openbaar domein. Dan zullen we eerst de eigenaar aanzetten om het probleem aan te pakken, vooraleer we zelf rattenvergif gaan plaatsen.”

Bij de gemeente Boom is te horen dat er reeds buizen met rattenvergif werden geplaatst om het probleem in te dijken. In de loop van vandaag komt men ter plaatse om te kijken of er nog extra maatregelen moeten worden genomen.