Vicevoorzitter Europees Parlement ‘werd door collega bewerkt’ om Qatar te matsen

De Griekse sociaaldemocraat wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen om in het Europees Parlement Qatars blazoen op te poetsen. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft haar en vijf andere verdachten, waaronder haar partner Francesco Giorgi, opgepakt. Giorgi was parlementair assistent in Brussel.

Het OM sprak enkel over ‘een Golfstaat’, maar Belgische media hebben van ingewijden vernomen dat het om het gastland van het WK voetbal gaat. Kaili nam het in het parlement voor Qatar op en loofde bijvoorbeeld de omgang van het oliestaatje met arbeidsmigranten.

Lobby voor visumplicht

Maar ze lobbyde ook voor het intrekken van de visumplicht voor reizigers vanuit Qatar, zegt de Europarlementariër die over die kwestie ging. ,,Het was overduidelijk dat ze daar heel erg voor was met niet zoveel voorwaarden”, vertelt de Duitse Groene Erik Marquardt aan Deutsche Welle. De andere kandidaten voor die gunst zouden haar weinig hebben kunnen schelen.

De Griekse dook ook plots op bij de stemming in de parlementscommissie over de opheffing van de visumplicht, waarvoor overigens ook de instemming van de EU-landen nodig is, terwijl zij geen deel uitmaakt van die commissie. Europarlementariërs laten zich wel vaker vervangen door een fractiegenoot, maar Kaili gedroeg zich merkwaardig, zegt een van de vier andere sociaaldemocratische vicevoorzitters van het parlement.

‘Ze verstopte zich’

,,Ze ging helemaal achterin zitten, waar normaliter alleen medewerkers plaatsnemen”, vertelde Katarina Barley de Duitse omroep ZDF. ,,Je kunt ook zeggen: ze verstopte zich.” Ook de Belgische sociaaldemocraat Marc Tarabella, tevens verdachte in het corruptieschandaal, stemde mee. De stemming viel in het voordeel van Qatar uit. Het voltallige parlement moet die uitspraak nog wel bevestigen, maar dat gaat nu waarschijnlijk niet door.

Kaili kan inmiddels niet meer bij haar bankrekeningen en andere bezittingen, laat de Griekse antiwitwasautoriteit volgens persbureau AFP weten. Alle tegoeden zijn bevroren. Dat geldt ook voor die van haar ouders en andere naasten. De voormalige televisiepresentatrice werd vrijdag al uit haar partij, de Griekse PASOK, gezet. De sociaaldemocraten in het EU-parlement hebben haar geschorst.

‘Heel, heel ernstig’

De verdenkingen van omkoping in het Europees Parlement door een buitenlandse overheid zijn ‘heel, heel ernstig', zei buitenlandchef van de Europese Unie Josep Borell maandag, en ‘zeker erg, erg verontrustend’. Maar hij moet het bewijs afwachten voor hij iets kan zeggen over gevolgen die de zaak mogelijk zou moeten hebben voor de betrekkingen met Qatar.

De buitenlanddienst van de EU, die onder zijn leiding staat, heeft volgens hem niets met het onderzoek te maken. ‘Van de buitenlanddienst noch de buitenlandse vertegenwoordigingen is er iemand of iets naar wie wordt verwezen’ in het onderzoek van het Belgische Openbaar Ministerie, beklemtoont Borrell, die jarenlang ook een prominent lid was van de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement.

Beïnvloeding

Qatar zou invloed in het EP hebben willen kopen om zo in een positiever daglicht te komen. ,,Het vermoeden bestaat dat aan derden met een politieke en/of strategische positie binnen het Europees Parlement grote geldbedragen zijn betaald of aanzienlijke geschenken zijn aangeboden om de besluiten van het Parlement te beïnvloeden,” schrijft het federaal parket zondag in een persbericht.

Qatar bestrijdt ondertussen de beschuldigingen. In een verklaring ontkent het Arabische land met klem iets verkeerds te hebben gedaan. Transparency International (TI), een internationale organisatie voor de bestrijding van corruptie, stelde eerder in een reactie dat dit slechts een van de vele incidenten is: het topje van de ijsberg.