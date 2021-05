Viaduct in Mexico-stad ingestort, metrowagon valt op beneden rijdend verkeer

UPDATE Kinderpor­no­plat­form met bijna half miljoen gebruikers ontmanteld, ook onderzoek in Nederland

3 mei Met de arrestatie van vier verdachten denken de Duitse politie en justitie een van 's werelds grootste kinderpornoplatforms op het darknet te hebben ontmanteld. Op ‘Boystown’ registreerden zich in amper twee jaar tijd ruim 400.000 gebruikers. ,,Ze hoefden zelf niet per se beeldmateriaal te uploaden. Daarom was het platform zo populair’’, zegt Julia Bussweiler van het Centraal Bureau voor Bestrijding van Internetcriminaliteit (ZIT) tegen deze site.