Veteraan geprezen voor ‘heldenactie’ bij schietpartij Amerikaanse lhbti-club: ‘Het was een reflex’

De schietpartij in een lhbti-club in Colorado Springs een paar dagen geleden had nog tragischer kunnen aflopen als een Amerikaanse veteraan niet had ingegrepen. De ‘heldenactie’ wordt door lokale politie en de burgemeester geprezen. ,,Ik ben nog nooit een persoon tegengekomen die zulke heldhaftige acties ondernam en er zo bescheiden over was.’’

Dankzij zijn militaire training wist veteraan Rich Fierro erger te voorkomen bij de schietpartij in een lhbti-nachtclub in Colorado Springs, een plaats ten zuiden van Denver. Samen met vrienden en familie was hij een avond uit toen de 22-jarige Anderson Lee Aldrich het vuur opende op het uitgaanspubliek. ,,Het was een reflex. Ik dacht: Ga er op af. Stop het. Niemand mag gewond raken. Probeer iedereen terug te brengen’’, vertelt hij aan Associated Press (AP).

Fierro is een van de twee mensen die door de politie werd geprezen voor zijn snelle handelen. Bij de schietpartij kwamen vijf mensen om het leven, zeventien raakten gewond. Samen met zijn dochter Kassy, haar vriend en vrienden was Fierro in Club Q om een verjaardag te vieren. Het was volgens hem een van zijn leukste avonden. Dat veranderde drastisch toen de vriend van Kassy fataal werd geraakt. Fierro zag de flitsen van het vuurwapen, dook, duwde zijn vriend naar beneden en viel op de grond.

Daar op de grond kreeg Fierro de schutter in het vizier. Hij stond op, greep het kogelvrijvest van de dader en schreeuwde naar een andere bezoeker, Thomas James, om het wapen buiten bereik van Aldrich te brengen. Vervolgens greep Fierro het wapen en gebruikte dat als ‘knuppel’. Enkele minuten later arriveerde de politie en nam het van de twee over.

Club Q, waar de schietpartij plaatsvond

‘Ik probeerde mijn familie te beschermen’

,,Had hij niet ingegrepen, was het nog tragischer geweest’’, zei de burgemeester van Colorado Springs, John Suthers, afgelopen zondag. Op Facebook bedankte de club de ‘held’ voor zijn ‘snelle reactie.’ ,,Ik ben nog nooit een persoon tegengekomen die zulke heldhaftige acties ondernam en er zo bescheiden over was”, zei de politiechef van Colorado Springs, Adrian Vasquez tegen Amerikaanse media. ,,Hij zei heel gewoontjes: ik probeerde mijn familie te beschermen.’’ Fierro maakte dan ook bezwaar toen hij werd gevraagd naar zijn ‘heldenstatus’. ,,Ik ben maar gewoon een kerel uit San Diego.’’

Hoewel zijn handelen levens heeft gered, is de gebeurtenis een tragedie voor zijn familie en de gemeenschap, vertelde Fierro. ,,Vijf mensen kon ik niet helpen. Een van hen was als familie voor mij.’’

Aldrich, die naar verluidt meerdere wapens en extra munitiemagazijnen bij zich had, wordt verdacht van moord en haatmisdrijven. Volgens de politie zou hij direct bij aankomst bij de club zijn begonnen met schieten. Hij raakte gewond, werd gearresteerd en verbleef zondag nog in een ziekenhuis.

Bekende van de politie

De man was al een bekende van de politie. In juni vorig jaar moesten agenten uitrukken toen Aldrichs moeder naar het alarmnummer belde omdat haar zoon haar bedreigde ‘met een zelfgemaakte bom, meerdere wapens en munitie’. Aldrich verschool zich in een huis in de buurt van zijn moeders woning en kwam na enige tijd onderhandelen met de politie naar buiten. Hij werd onder meer aangeklaagd voor kidnapping, schrijven Amerikaanse media. Of hij daarvoor al voor een rechtbank was verschenen, is nog niet bekend.

