Verzekeringsfraude kost Chinees zijn hele gezin

De 34-jarige He is gearresteerd. Hij meldde zich bij de politie in Xinhua in de provincie Hunan nadat hij had gehoord van de wanhoopsdaad van zijn echtgenoot.

Iedereen ging ervan uit dat He om het leven was gekomen toen zijn auto werd gevonden in een rivier. Zijn lichaam werd nooit gevonden. Ook zijn vrouw (31) was ervan overtuigd dat hij was overleden. Overmand door verdriet besloot zij zichzelf met haar kinderen – een zoon van vier en een dochter van drie - van het leven te beroven. Nadat de vrouw online een afscheidsbrief had achtergelaten, sprong het drietal in een meertje en verdronk.

Miljoen yuan

He wordt beschuldigd van verzekeringsfraude, aldus de politie van Xinhua. Begin vorige maand sloot hij zonder medeweten van zijn vrouw een levensverzekering af van een miljoen yuan (125.000 euro). Volgens de staatszender Voice of China gaf hij haar op als begunstigde mocht hij komen te overlijden. Op 19 september leende hij een auto om zijn dood in scene te zetten. Onderzoek wijst uit dat hij voor 100.000 yuan aan schuld had uitstaan.