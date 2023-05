Verwoestende cycloon nadert grootste vluchtelingenkamp ter wereld: ‘Hele grote ramp’

updateMiljoenen mensen zetten zich schrap nu cycloon Mocha de kusten van Bangladesh en Myanmar bereikt. Bij het grootste vluchtelingenkamp ter wereld met zo'n 1,2 miljoen Rohingya's kan de windsnelheid oplopen tot 260 kilometer per uur. ,,Zo'n wind is per definitie een ramp, maar op deze plek telt dat gevaar dubbel.’’

Orkaan Mocha raast vandaag over Oost-Bangladesh en Myanmar. In Bangladesh zijn al zeker 300.000 mensen naar veiligere gebieden gebracht en in Myanmar 100.000. De storm kan aan de kust vloedgolven tot vier meter hoog veroorzaken en is vermoedelijk de zwaarste sinds cycloon Sidr in 2007 de regio teisterde. Wat het nog erger maakt is dat er op de plek van de storm een gigantische groep van 1,2 miljoen vluchtelingen leven, waaronder een half miljoen kinderen.

Volgens de meteorologische dienst van Bangladesh zal de orkaan nog verder intensiveren en aankomen tussen Cox's Bazar (het zuidwestelijkste puntje van het land) en Kyaukpyu in buurland Myanmar. In het grensgebied wonen meer dan één miljoen Rohingya-vluchtelingen, nadat het leger er twee jaar geleden een staatsgreep pleegde. De islamitische minderheidsbevolking in Myanmar wordt door de regering van het land gezien als ‘ongewenste vreemdelingen’. Juist daarom worden de vluchtelingen aan hun lot overgelaten door de officiële instanties.

Sinds de militaire junta in Myanmar twee jaar geleden de macht greep, is het land in de ban van geweld, onderdrukking en economische malaise. Volgens Enamur Rahman, minister voor rampenbestrijding in Bangladesh, is er ‘geen capaciteit’ om de Rohingyas te evacueren. Zij wonen in geïmproviseerde huizen, die niet bestemd zijn tegen de enorme regenval en harde windstoten.Volgens de minister zorgen vrijwilligers voor deze groep, zo schrijft het lokale nieuwsmedium Dhaka Tribune.

Volledig scherm Vissers in Bangladesh brengen hun boot naar een veilige plek vanwege de komende orkaan. © ANP / EPA

‘Voorbereiden op het ergste’

Volgens Johnny Willemsen van Weeronline zijn er drie gevaren door de cycloon: ,,Er is heel veel wind, er valt heel veel water en er ontstaat een opstuwing van de zee waardoor overstromingen dreigen. Juist omdat het gebied heel laag ligt, is dat een groot gevaar. Zo’n wind is per definitie een ramp, maar op deze plek telt dat gevaar dubbel. Dit is potentieel een hele grote ramp.’’

Het westelijk kustgebied van Myanmar, Rakhine, herbergt een groep van zo'n zes miljoen mensen die humanitaire hulp nodig hebben, alsook de 1,2 miljoen vluchtelingen. Ter plekke geeft het Wereldvoedselprogramma aan dat het hulpmiddelen en voedsel voorbereid heeft voor pakweg 400.000 mensen, die daar een maand van zouden kunnen leven.

Quote Cycloon Mocha is op weg naar gebieden die al zwaar gebukt gaan onder conflicten, armoede en weinig veerkracht Wereldvoedselprogramma

,,We bereiden ons voor op het ergste, terwijl we hopen op het beste. Cycloon Mocha is op weg naar gebieden die al zwaar gebukt gaan onder conflicten, armoede en weinig veerkracht”, aldus de organisatie. Ook daar hebben al zeker tienduizend inwoners hun huis verlaten op zoek naar een veilige plek. Onder meer kloosters, tempels en scholen moeten de nodige veiligheid bieden.

Mega-operatie in de maak

Vanuit Bangladesh - dat als deltanatie ontzettend kwetsbaar is voor overstromingen - laat een regeringsfunctionaris weten dat het land ‘zich concentreert op het redden van levens en dat mensen die risico lopen op aardverschuivingen geëvacueerd zullen worden'. Volgens hem worden duizenden vrijwilligers, waaronder veel medisch personeel, ingezet om hierbij te helpen.

Ook daar zijn al duizenden mensen op de vlucht en zeggen de autoriteiten regelingen te hebben getroffen om een half miljoen mensen te evacueren. In de kustgebieden sporen vrijwilligers mensen via luidsprekers aan om een veilig onderkomen te zoeken. De marine houdt 21 schepen, maritieme patrouillevliegtuigen en helikopters paraat voor reddings- en hulpoperaties.

Volledig scherm Voorbereidingen worden getroffen vanwege de naderende orkaan Mocha. © AP / Wereldvoedselprogramma