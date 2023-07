Vervallen flatgebouw Brazilië stort in: 14 doden, 2 meisjes levend onder puin gehaald

Het gebouw in de buitenwijk Paulista, in Recife, stortte in de vroege uren van vrijdag in. Daarop volgde een verwoede zoektocht naar mogelijke slachtoffers. Reddingswerkers slaagden erin met behulp van speurhonden twee 15-jarige meisjes en een 65-jarige vrouw levend onder het puin vandaan te halen, aldus de brandweer. Ook een 18-jarige man werd zwaargewond naar een ziekenhuis afgevoerd, maar hij overleed later alsnog aan zijn verwondingen.

Hoewel het gebouw al in 2010 onbewoonbaar werd verklaard, werd het gebruikt door daklozen, zo meldde de gemeente van Paulista in een verklaring. Volgens de gemeente is dat een “chronisch” probleem met verlaten gebouwen en is de kwestie aan de orde gesteld tijdens een recent bezoek van president Luiz Inácio Lula da Silva, die zelf ook uit de noordoostelijke staat komt.

Volledig scherm Reddingswerkers zoeken onder het puin naar mogelijke slachtoffers. © AFP

Het instorten van het flatgebouw in Paulista was al het tweede drama in minder dan drie maanden tijd in de staat Pernambuco. In april stortte een gebouw in het naburige Olinda in, waarbij zeker vijf doden vielen.

Een naburige kerk heeft de getroffen gezinnen hulp aangeboden met het zoeken naar een alternatief onderkomen, aldus gemeenteambtenaren. De kerk zamelt ook voedsel, kleding, matrassen, water en hygiëneproducten in om aan de gezinnen uit te delen, voegden ambtenaren eraan toe.